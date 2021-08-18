Спікер парламенту Дмитро Разумков вже підписав розпорядження.

24 серпня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України, де розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України.

Як повідомила у Facebook прес-секретар голови ВРУ Дмитра Разумкова Ольга Туній, голова парламенту "у зв'язку із вимогою президента України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20".

В тексті розпорядження Разумкова, яке вона публікує, зазначено, що розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України (реєстраційний № 5712).

Як повідомляв УНІАН, у лютому 1992 року Верховна Рада затвердила Державний Герб України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Згодом проводилося кілька конкурсів щодо великого Герба, але вони були безрезультатними.

У листопаді 2020 року за результатами чергового конкурсу було визначено кращий ескіз великого Державного Герба, який затверджуватиме Верховна Рада. Перемогла робота Олександра Кохана, співавтора малого Герба. З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, на ній зображено козака з мушкетом (уособлює Південну і Південно-Східну Україну).

У грудні результат конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба оскаржили в Окружному адмінсуді Києва.

29 червня Зеленський вніс до парламенту як невідкладний законопроект №5712 про великий Державний Герб. Виявилося, що в законопроекті опис великого герба відрізняється від того, яке було визнано переможцем проведеного минулого року конкурсу. Цей варіант герба був розроблений у 1990-х роках під керівництвом Олександра Івахненка. В ньому над щитом з малим гербом зображено корону Ярослава Мудрого, щит тримають з лівого боку лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом – жовто-блакитна стрічка, під нею – два золоті колоски пшениці, переплетені калиною.

13 липня за включення проекту закону "Про великий Державний Герб України" (№5712) до порядку денного проголосували 243 народних депутати. Також ВР проголосувала за скорочення терміну подання альтернативних законопроектів до даного законопроекту наполовину, тобто з 14 до 7 днів.

Довідка УНІАН. Відповідно до Конституції, "великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України)".

Автор: Надя Пришляк