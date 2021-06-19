За словами голови Верховної Ради, Україна здатна стати членом Організації Північноатлантичного договору, проте для цього потрібен не один рік.

Україна не зможе вступити до НАТО в найближчий рік, однак упродовж 10 років набуття членства "теоретично можливе".

Про це розповів голова Верховної ради України Дмитро Разумков в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Давайте відверто. Якщо ми говоримо про найближче майбутнє, то це який термін? Для кожного він свій. Сказати, що це відбудеться через рік? Ні. Давайте будемо відверті, за рік це зробити ми не зможемо. Є позиція, яку ми чуємо від наших іноземних партнерів. Їх треба буде переконувати. Ми повинні провести багато реформ для того, щоб відповідати й стандартам НАТО щодо обороноздатності, й щодо стандартів забезпечення української армії, і багато інших речей, з одного боку", - зазначив спікер ВР.

Водночас, за його словами, Україна зможе стати членом НАТО.

"З іншого боку, ми розуміємо, що це не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою ми також багато років співпрацюємо і рухаємося в цьому напрямку. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети. Але цей шлях буде непростий. І сказати, що він буде короткий, я думаю, що теж... 10 років - теоретично це можливо. Я намагаюся не обіцяти того, в чому я не впевнений. А тут залежить не лише від мене, не лише від української сторони, але й від багатьох чинників, які сьогодні перебувають як в Україні, так і за її межами", - розповів Разумков.

Він підтвердив, останні заяви президента США також до цього наближують, але "треба бути відвертим і щодо себе і до людей".

"Не треба брехати, не треба видавати бажане за дійсне. Але ми точно не можемо сісти, скласти ручки та чекати, що хтось нам щось принесе. Ми повинні працювати", - зазначив голова Верховної Ради.

Парламент при цьому, за словами Разумкова, чимало робить для наближення України до НАТО.

"Багато що робить, починаючи від забезпечення української армії. ДОЗ (державні оборонні закупівлі - УНІАН)... Інші нормативні акти, те, що від нас залежить для того, щоб наблизити й до стандартів НАТО, й забезпечити українську армію. Сьогодні армія - це не просто слова. Це можливість існувати для української держави. Тому що лише завдяки армії, нашій обороноздатності ми залишаємося суверенною державою. Так, з частиною окупованих, але поки що окупованих територій. І будемо продовжувати це робити", - впевнений політик.

Читайте такожЗ осені Україна почне вести підготовку офіцерів за стандартами НАТО"Якщо ми говоримо про реформи, їх багато. Вони не завжди пов'язані з безпосередньо армією. НАТО - це не лише військовий блок, це й гуманітарна організація. І співпраця по багатьох напрямках сьогодні є. І я впевнений, що буде продовжуватися. Те, що буде залежати від парламенту (ми можемо подивитися не на словах, а на конкретних діях), ми робили, робимо і будемо робити", - додав Разумков.

Курс України до НАТО

На початку квітня під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - сказав президент.

У Кремлі своєю чергою заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі.

За словами представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.

Учасники саміту НАТО 14 червня у заключному повідомленні заявили, що Україна і Грузія можуть стати членами НАТО в майбутньому.

Український Уряд затвердив спеціальний план з підготовки України до членства в Північноатлантичному альянсі.

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Автор: Катерина Комолова