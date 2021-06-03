Разумков відповів на питання, чи буде він сам голосувати за прийняття цього документа.

Дмитро Разумков розповів, що Верховна Рада 3 червня розгляне постанову щодо визнання режиму Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, пише НВ.

Також Разумков відповів на питання, чи буде він сам голосувати за прийняття цього документа: він зазначив, що керуватися тим, який саме текст постанови буде запропоновано до розгляду.

"Відбулося засідання комітету, який прийняв проект постанови. Я думаю, що він 3 червня буде розглянутий в стінах парламенту", - заявив він.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак у результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком та розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукашенка санкційні пропозиції для РНБО.

Сам же Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського Союзу, але Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворювальним підприємствам Білорусі.

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Автор: Олег Давигора