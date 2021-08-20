Голова Ради нічого не чув про плани міняти сьогодні голову КМДА.

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України не розглядатимуть питання про зміну голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це, як повідомляє кореспондент УНІАН, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"З тих питань, які попередньо були наголошені, — матеріалів у мене по жодному з них немає, — але з тих питань, які були наголошені, там такого питання не було", — сказав Разумков.

Водночас він не виключив, що Порядок денний засідання може і змінитися.

Читайте такожНазвано дату нового засідання РНБО: вже відоме одне з його ймовірних питань"Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися. Але побачимо. Сьогодні, якщо не помиляюся, о 16:30 буде засідання, - після цього будемо коментувати", — сказав він.

Раніше на цьому тижні міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, коментуючи інформацію про те, що його хочуть призначити головою Київської міської державної адміністрації, заявив, що йому таких пропозицій не надходило.

Нагадаємо, що засідання РНБО відбудеться 20 серпня. За даними ЗМІ, розглядати планують нові санкції щодо іноземців, питання оборонного характеру та ситуації з поширенням COVID-штаму "Дельта" в Україні.

Автор: Таня Поляковська