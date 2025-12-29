Не всі позитивно ставляться: Зеленський про ратифікацію мирного плану на референдумі

РФ хоче продовжувати тиснути на Україну, зазначив президент.

Україна хоче закріпити 20-пунктний план на всеукраїнському референдумі, однак не всі сторони на це погоджуються. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський.

"Всі розуміють, що це найсильніший історичний підпис сили цього документа. І дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться через все те, що я вам сказав. Бо це точно веде до відкритого волевиявлення. Не однієї людини, не 450 людей, так? Це йдеться мова про мільйони людей", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що ставлення росіян до референдуму "не позитивне". Зокрема через те, що його проведення вимагає безпеки, яку РФ не хоче надавати.

Відео дня

"Росіяни не хочуть давати нам припинення вогню, просто на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. А це для нас... 60 днів. Ми розуміємо, що потрібно хоча б 60 днів… І Росія хоче продовжувати тиснути на нас. А чим? Це продовженням війною, ракетами, артилерією тощо. Тому ми за це боремось", – додав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Україні "все одно, що сказала російська сторона" стосовно проведення референдуму.

"Вона може говорити одне, а насамперед відбувається інше. Всі ці сигнали говорять про те, що вони не хочуть припинення вогню поки що. Але Сполучені Штати над цим працюють. Референдум – це волевиявлення українського народу… Українці, які постраждали більш за всіх в цій війні, повинні бути щасливими від закінчення цієї війни і від формату цієї угоди. А це і є про справедливий мир", – зазначив Зеленський.

Питання референдуму в Україні: що відомо

Раніше президент Зеленський у розмові з журналістами заявляв, що Україна може винести мирний план з РФ на референдум. Він тоді зокрема заявляв, що у референдумі не зможуть брати участь люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Також президент наголосив на важливості того, що цей референдум має бути легітимним.

У Кремлі ж раніше заявили, що РФ на припинення вогню як необхідну умову для подальших політичних кроків, зокрема можливого референдуму щодо долі спірних територій.

Втім вже після чергової розмови Трампа з Путіним, в Кремлі знову заявили про те, що тимчасове припинення вогню неможливе, оскільки це "веде лише до затягування конфлікту і загрожує відновленням бойових дій".

Вас також можуть зацікавити новини: