Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти.

На зустрічі в Стамбулі щодо розблокування українських портів делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Forbes. Переговори перебувають на фінальній стадії.

"Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, повʼязані з логістикою та безпекою. Вчора делегації і переговорні команди значною мірою ці питання зняли. Тепер це все треба покласти на папір", - заявив він.

Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Російської Федерації. Тож Кулеба бачить лише один аргумент, чому Путін має погодитися.

"Це його прагнення показати країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може бути потрібно. Погоджуючись на розблокування українських портів, він підриває власні зусилля з удушення української економіки. Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів – репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку – на інших", - додав він.

Як відомо, 13 липня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter оголосило, що в Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори з експорту українського зерна.

Пізніше стало відомо, що представники Росії, України, Туреччини та ООН на зустрічі в Стамбулі узгоджували ключові аспекти відновлення експорту зерна з України через Чорне море. Зокрема, зерно може відправлятися з трьох українських портів у супроводі конвоїв, також має бути припинення вогню. А турецький флот буде інспектувати порожні судна, що прибувають в українські порти, щоб вирішити побоювання з боку Росії з приводу того, що судна можуть бути використані для транспортування західної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: