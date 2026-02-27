Україна має шанс завершити війну до листопада, - Зеленський

Зеленський вважає, що зараз Україна має "вікно можливостей".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанс завершити війну до осені – до проміжних виборів у США в листопаді цього року. Про це він сказав в інтерв'ю SkyNews.

На запитання про те, наскільки Україна близька до досягнення миру, він відповів, що є "вікно можливостей" між теперішнім моментом і проміжними виборами в США в листопаді.

"Зараз я думаю, що у нас є шанс... Це залежить від цих місяців, від того, чи буде у нас шанс закінчити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то у нас є це вікно можливостей. Зараз це вікно відкрите", - сказав він.

Він також сказав, що у США є можливість покласти край війні, але для цього потрібно чинити більший тиск на Москву.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я дійсно так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - підкреслив Зеленський.

Він закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції щодо сімей російського керівництва і надати Україні більш сучасну зброю, стверджуючи, що тільки посилення тиску змусить Москву серйозно поставитися до переговорів.

Раніше спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю.

Тим часом наступного тижня запланована нова зустріч Вашингтона, Києва і Москви, в ході якої три сторони оцінять можливість досягнення прогресу в організації зустрічі Зеленського з Путіним.

