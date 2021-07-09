Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти сайту Міністерства оборони України.

Російські хакери атакували сайт Військово-Морських сил України, наразі він не працює.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, в результаті атаки відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних із військовими навчаннями Sea Breeze 2021. Однак, жоден із документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ.

У відомстві зазначили, що хакери для атаки використовували вразливості фреймворку.

"Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення. Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом.

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Автор: Олександр Топчій