Байден привітав українського лідера з дуже великим прогресом у проведенні реформ, сказав керівник Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що розмова президента Сполучених Штатів Америки та лідера України – Джо Байдена та Володимира Зеленського, була "дуже теплою і відвертою".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"В цілому була дуже тепла бесіда, дуже відверта. І наприкінці президент Байден навіть сказав такі слова, які дуже важливі були. Він сказав: "Я впевнений, що у вас, пане президенте Зеленський, є можливості і я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в Україні. Тому що я маю особливе ставлення до вашої країни. Я її дуже люблю, я її дуже поважаю, я дуже її добре знаю, і я дуже вірю в її успіх", – сказав Єрмак.

За його словами, Байден привітав Зеленського з прогресом у проведенні реформ.

Читайте такожСША цього тижня відправлять в Україну останню партію запланованої військової допомоги"Президент Байден привітав президента Зеленського з тим, що дуже великий прогрес у проведенні реформ. Особливо це стосується і реформи судової гілки влади. І ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, які були ухвалені проти, в першу чергу, людини, яка блокувала на самому верху Конституційного суду України проведення цих реформ. Я думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали", – додав він.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський та Джо Байден 9 грудня спілкувались півтори години. За словами українського лідера, під час розмови Байден ознайомив його зі змістом переговорів з главою РФ Володимиром Путіним, які відбулися 8 грудня. Крім того, президенти обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Автор: Таня Поляковська