Зеленський і Путін можуть поговорити вперше за 5 років, - Fox News

Переговори у Флориді можуть відкрити шлях до прямої телефонної розмови між Києвом і Кремлем, яку в США називають потенційною "дипломатичною перемогою".

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго може стати кроком до першої за понад п’ять років прямої телефонної розмови між президентом України та Володимиром Путіним. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело, знайоме з перебігом переговорів.

За словами співрозмовника, саме можливість прямого дзвінка між Зеленським і Путіним розглядається як ключовий прорив у підготовці мирних переговорів.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі", – зазначило джерело на умовах анонімності.

У США таку перспективу вже називають "дипломатичною перемогою" Дональда Трампа.

"Це була б дипломатична перемога президента Трампа", – наголосив співрозмовник, додавши, що саме Трамп нині виглядає "найуспішнішим посередником", адже між Зеленським і Путіним існує глибока особиста напруга.

Путін відмовляється

Водночас джерело нагадує: головною перепоною залишається небажання Путіна говорити безпосередньо із Зеленським. Востаннє вони контактували у 2020 році – після провалу української спецоперації проти бойовиків ПВК "Вагнер". Відтоді, за словами співрозмовника, Путін неодноразово відмовлявся від прямих розмов, а можливі "вікна" для контакту у 2024 році зникли після операції української армії у Курській області.

Попри це, у Вашингтоні вважають, що нинішні переговори за участі США можуть змусити Москву піти на прямий контакт. У центрі обговорень – підтримуваний США 20-пунктний мирний план, який, за оцінками американських посадовців, уже виконано приблизно на 90% і який передбачає необхідність прямої комунікації між сторонами.

Зеленський, зі свого боку, публічно наголошує, що для України ключовою умовою будь-яких домовленостей залишаються юридично зобов’язуючі гарантії безпеки від США.

"Для нас дуже важливо, щоб був сигнал про те, що ми хочемо юридично зобов’язуючих гарантій безпеки", – заявив він.

У Білому домі та серед американських посередників визнають: навіть один телефонний дзвінок між Зеленським і Путіним може стати переломним моментом і першим реальним сигналом про готовність сторін перейти від кулуарних контактів до прямого діалогу.

Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілись у Мар-а-Лаго. Американський лідер під час пресконференції заявив, що переговори з президентом України продовжаться в понеділок, 29 грудня.

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин, проте за підсумками жоден з учасників не оголосив про якийсь значний прорив у припиненні війни. Як пише CNN, Дональд Трамп, як і раніше, відносно прихильний до позицій Москви. Однак, на відміну від деяких попередніх зустрічей, Трамп похвалив Зеленського і висловив упевненість, що мир близький.

