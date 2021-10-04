Досі офіційно не встановлено, як саме Саакашвілі покинув Україну.

Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який нині перебуває у в'язниці, в разі повернення до України можуть покарати за незаконний перетин кордону. Як відомо, за даними ЗМІ, Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера.

Джерело сайту "Обозреватель" у Нацполіції розповіло, що Саакашвілі в Україні загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Зокрема, санкція статті 204-1 КпАП передбачає штраф від 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У випадку, якщо Саакашвілі допомогли незаконно перетнути кордон інші люди, покарання загрожуватиме й їм. Тоді правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження за статтею 332 ККУ про незаконне переправлення осіб через держкордон. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років.

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Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Держприкордонслужба нібито розпочала службове розслідування за фактом перетину кордону Саакашвілі. За його даними, у прикордонній базі відсутні відмітки про виїзд Саакашвілі з країни. Також Бутусов пише, що начальника Одеського управління ДПСУ відсторонили від займаної посади на період розслідування.

Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі

Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали у Грузії та помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, та оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього "вимагало верховенство закону".

Автор: Юрій Годован