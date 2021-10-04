Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який нині перебуває у в'язниці, в разі повернення до України можуть покарати за незаконний перетин кордону. Як відомо, за даними ЗМІ, Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера.
Джерело сайту "Обозреватель" у Нацполіції розповіло, що Саакашвілі в Україні загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Зокрема, санкція статті 204-1 КпАП передбачає штраф від 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
У випадку, якщо Саакашвілі допомогли незаконно перетнути кордон інші люди, покарання загрожуватиме й їм. Тоді правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження за статтею 332 ККУ про незаконне переправлення осіб через держкордон. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років.
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Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Держприкордонслужба нібито розпочала службове розслідування за фактом перетину кордону Саакашвілі. За його даними, у прикордонній базі відсутні відмітки про виїзд Саакашвілі з країни. Також Бутусов пише, що начальника Одеського управління ДПСУ відсторонили від займаної посади на період розслідування.
Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі
Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали у Грузії та помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, та оголосив голодування.
У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.
Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього "вимагало верховенство закону".