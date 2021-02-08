Зараз ліцензії трьох телеканалів не діють, наголосив заступник голови Нацради.

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення України розповіли, чому санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака вплинули на роботу трьої його телеканалів та що з ними буде далі.

За словами заступника глави Нацради Валентина Коваля, питання свободи слова не є головним в ситуації з запровадженням санкцій. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Коли ми говоримо про свободу слова, то забуваємо, що це інструмент для доказу своєї думки. У цьому випадку у нас була ситуація, коли три досить сильних телеканали висловлювали позицію, яка вкрай відрізняється від точки зору тих, хто вважає Україну самостійною державою. Дуже відрізняється від думки тих, хто думає, що Україна повинна мати свою точку зору на те, що відбувається на її території територіях поруч з нами", - розповів він.

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За словами Коваля, зараз ліцензії трьох каналів Козака припинені.

"Ліцензії припинені на п'ять років, це наслідок того, що припинена будь-яка економічна діяльність людини, яка є кінцевим бенефіціаром, пана Козака. Ми маємо не спробу щось зробити зі свободою слова, а спробу боротися з людиною, проти якої у СБУ і РНБО є достатньо причин припинити будь-яку діяльність. Це рішення зачепило канали лише тому, що вони є частиною його активності", - пояснив він.

"Цього тижня буде чергове засідання, на якому ми розглядатимемо порушення, які були у цих каналів протягом останнього часу, і будемо розглядати порушення всіх каналів. Ми не вважаємо, що припинення їх мовлення призведе до того, що ми забудемо про них. Ми продовжимо стежити за тим, що вони роблять. Тільки за 2020 рік було понад 20 санкцій проти цих трьох каналів", - додав чиновник.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Автор: УНІАН