Спікер парламенту також нагадав, що санкції, пов'язані з терористичною діяльністю, також повинні супроводжуватися затриманнями і врученням підозр.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков утримався від введення санкцій проти соратника кума Путіна, нардепа Тараса Козака і його телеканалів NewsOne, ZiK і "112 Україна", тому що на засіданні РНБО не було представлено додаткової інформації про фінансування тероризму.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його твердженням, перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

"Це один з форматів - так зване письмове опитування. У пакеті документів був проект рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і та постанова Верховної Ради, яка була проголосована ще у 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.

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Спікер парламенту також нагадав, що санкції, пов'язані з терористичною діяльністю, також повинні супроводжуватися затриманнями і врученням підозр.

"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.

Головні новини України та світу на ранок 11 березня

Санкції проти "каналів Медведчука": історія оскаржень

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

До Верховного суду надійшла низка позовів щодо указу президента №43/2021.

Судове засідання за позовом громадянина, за яким відкрито провадження у справі № 9901/26/21, призначено на 15 березня о 12:00.

У справах №9901/42/21 за позовом ТОВ "Лідер ТВ" та №9901/34/21 за позовом ТОВ "Новини 24 години" прийнято рішення про розгляд у судовому засіданні 29 березня об 11:00 та 14:00 відповідно. Справа №9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ" призначена до розгляду на 5 квітня об 11:00, справа №9901/40/21 за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" – на 12 квітня о 14:00. Крім цього, справу № 9901/47/21 за позовом ТОВ "Аріадна ТВ" призначено до розгляду на 16:30 7 квітня.

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Автор: Денис Прядко