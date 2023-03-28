Він надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.

Президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про підозру у перешкоджанні поставки бойового гелікоптера для Головного управління розвідки Міністерства оборони у квітні 2022 року.

Як повідомляє Служба безпеки України у Telegram, контррозвідка та слідчі СБУ викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ", який підозрюється в роботі на агресора.

Встановлено, що у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті, однак навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.

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З цією метою він надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.

"Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

У СБУ нагадали, що посадовця було затримано у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Держзрада Богуслаєва - деталі

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

24 жовтня у СБУ опублікували аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з ворогом. Відповідно до матеріалів слідчих, навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим, фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Богуслаєву було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

7 листопада стало відомо, що держава провела примусове відчуження у свою власність "Мотор Січі".

29 листопада міністр оборони Олексій Резніков своїм наказом призначив генеральним директором ПАТ "Мотор Січ" Олексія Нікіфорова.

На початку лютого 2022 року СБУ повідомила нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).