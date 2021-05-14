Данілов допускає таку можливість у разі ухвалення відповідного рішення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на питання щодо можливості обміну представників проросійської партії ОПЗЖ на українських політв'язнів, яких утримує Росія.

Зокрема, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Данілова запитали, чи можлива у разі наявності вироку суду щодо керівництва ОПЗЖ подібна процедура.

"Це рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, ми залюбки це зробимо", - запевнив секретар РНБО.

Він також додав, що Радбез й надалі займатимуться питанням санкцій попри критику.

Справа проти Медведука і Козаза

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

Козак перебуває за межами України.

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Автор: Григорій Бондар