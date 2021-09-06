Режисер та колишній політвязень натякає екс-президенту на політичну пенсію й радить "виростити нового політика".

Український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов натякнув, що п'ятому президенту Петру Порошенко варто йти з великої політики. Раніше Сенцов назвав своє звільнення "подарунком" для Зеленського від Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи зможе Порошенко знову прийти до влади, Сенцов сказав:

"У нього великий антирейтинг і він не зможе переобратися".

Він також дав пораду п'ятому президенту щодо його подальшої діяльності.

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"Йому треба було, можливо, когось взяти зі своєї партії або з іншої і виростити нового політика. Потім сказати: ось наш новий лідер. А Порошенко був би ментором. Це можна відійти і стати сірим кардиналом української політики. Для цього треба поступитися якимись амбіціями. А Порошенко хоче реваншу і до нього готується. Хтось там казав, що Петро Олексійович не вірить, що він обереться. Я вважаю, що він вірить і до цього готується", - заявив режисер.

Коментуючи питання про можливий відхід Порошенка на політичну пенсію, Сенцов сказав, що виступає за появу нового лідера з патріотичного кола, який не буде асоціюватися з екс-президентом. При цьому він не став озвучувати прізвище такої людини.

Сенцова також запитали, що б він робив, якби зустрівся з Володимиром Путіним. У відповідь він заявив, що не витрачав би час на розмови.

"Мені дайте таку можливість. З Путіним я би точно не втрачав час на розмови", - з усмішкою повторив він.

Примітно, що слова Сенцова про Порошенка обурили його відомих прихильників. Так, волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook висловив невдоволення словами режисера й пов'язав їх з наступними президентськими виборами. "Але одне радує. Скільки б не писали про "збитого льотчика", скільки б не радили "йти на політичну пенсію", всіма цими порадами й меседжами вони показують свій страх. І чим ближче буде 2023 рік, тим сильніше вони почнуть юлити", - написав Бірюков.

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Натомість пов'язаний із Порошенком політтехнолог Віктор Уколов взагалі закликав "об'єднуватися довкола реального Порошенка".

"Тепер неполітик і режисер Олег Сенцов пропонує уже Порошенку "виростити" іншого кандидата. Олеже, з усією повагою, як політтехнолог кажу, так воно не працює. Бо поки сонце зійде - роса очі виїсть, а поки буде "зростати" новий ідеальний кандидат, ми отримаємо вдруге старого Зеленського", - написав він у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше кандидат у мери Харкова комічно закидав Порошенка лестощами й потрапив на відео.

Автор: Іван Бойко