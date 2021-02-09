Шарль Мішель висловив підтримку реформам і боротьбі з корупцією в Україні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель має намір невдовзі відвідати Україну.

Про це Мішель повідомив у мікроблозі Twitter.

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"Я висловив прем'єр-міністру Денису Шмигалю непохитну підтримку відновленню України, реформам і боротьбі з корупцією. ЄС об'єднаний і твердий у своїй позиції щодо суверенітету і територіальної цілісності України. З нетерпінням очікую на візит до України незабаром", - наголосив Мішель.

Україна та ЄС: пріоритети співпраці

Згідно з результатами зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника ЄР Шарля Мішеля, одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої й всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди», — додав прем’єр-міністр.

Глава уряду відзначив цінність початку офіційного сфокусованого діалогу з ЄС щодо «зеленої» трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

«Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов’язань щодо наближення українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС», — підкреслив прем’єр-міністр.

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Автор: Віталій Саєнко