Прем'єр-міністр переконує, що Україна на шляху до членства в НАТО виконує "домашнє завдання".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна у короткостроковій перспективі хоче отримати План дій щодо членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмигаль сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом, яка транслювалася в онлайн-режимі на платформі ZOOM.

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Голова українського уряду заявив, що Україна залишатиметься важливим і передбачуваним партнером Альянсу, який прагне приєднатися до НАТО.

"Втілення реформ є основою для отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО. Це наша ключова короткострокова мета. На цій стадії Річна національна програма відіграє найбільш важливу роль у реформуванні України, наближенні до стандартів НАТО і підготовці до членства в НАТО", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що Україна підтримує діалог з Альянсом з широкого кола питань, в тому числі у підготовці до членства через втілення реформи. За його словами, це відбувається у поєднанні з питаннями боротьби з COVID-19 і протидії російській агресії, гібридним формам ведення війни та кібератакам. Також йдеться про зміцнення регіональної безпеки, особливо у регіоні Чорного моря, і участі України у миротворчих місіях і операціях безпеки, очолюваних Альянсом, про гендерну рівність, про зміцнення національної стійкості тощо.

"Стосовно прагнень України, звісно, членство в НАТО є для України важливим пріоритетом. Це прописано у нашій Конституції. Ми сьогодні це обговорювали з паном генеральним секретарем, і ми абсолютно готові, і ми робимо наше домашнє завдання. Ми прийняли цілий ряд законопроектів. Ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили. Ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО. Ми проводимо спільні навчання. Ми беремо участь спільно з НАТО в спільних міжнародних операціях, і у нас, дійсно, дуже багато сьогодні є напрацювань, які дають нам надію на таке швидке виконання нашого домашнього завдання", - наголосив Шмигаль.

Він сказав, що "досягнення стандартів НАТО у секторі оборони і безпеки України і буде тою передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом".

За його словами, Україна хоче отримати ПДЧ разом з Грузією. "Активно над цим працюємо, і вважаю, що сьогоднішня наша зустріч є доволі позитивним і важливим, символічним сигналом, і також дає нам хороший заряд, хорошу надію", - підсумував прем'єр.

Україна - НАТО: що було раніше

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", - заявив Зеленський.

Зеленський висловив сподівання що за роки правління новообраного президента США Джо Байдена Україна і Сполучені Штати ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

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Автор: Віталій Саєнко