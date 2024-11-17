За словами Кулеби, український президент був проти, і тоді Шольц утримався.

Кілька місяців тому канцлер Німеччини Олаф Шольц радився із президентом України Володимиром Зеленським щодо розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це розповів колишній очільник українського Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну. Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався. Однак після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і зателефонував. Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", – написав він у соцмережі Х.

За словами ексміністра, є кілька результатів цього кроку Шольца. По-перше, дзвінок Путіну, схоже, не означає нічого суттєвого для покращення іміджу Шольца серед німецьких виборців, які симпатизують Росії.

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Водночас диктатор Путін вирвався з європейської ізоляції, і "Німеччина проклала йому шлях". Зробив Берлін це "відразу після Угорщини".

"Довіра між Зеленським і Шольцем була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США", – продовжив Кулеба.

Крім того, наслідком дзвінка Шольца Путіну стало те, що репутація Німеччини серед українців зазнала значного удару.

"Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити. Можливо, я не в курсі всіх аргументів на користь цього заклику, але мені важко зрозуміти, чим він був виправданий. В англійській мові це називається "фальстарт". Який еквівалент цього терміну в німецькій мові?" – резюмував Дмитро Кулеба.

Дзвінок Шольца Путіну

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц провів дзвінок із диктатором Путіним, де говорили в тому числі про Україну. Канцлер засудив агресивну війну Росії проти України і закликав президента Путіна покласти їй край і вивести війська.

Володимир Зеленський, коментуючи цей дзвінок, назвав його "скринькою Пандори". Примітно, що в ЗМІ писали, що український президент був проти такої розмови. На його думку, розмова тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію.

На розмову Шольца і Путіна відреагував також колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, це може призвести до повернення до нормандського формату переговорів щодо російської агресії в Україні.

"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до огидного франко-німецького нормандського формату, у якому Росію та Україну розглядали як рівноправних співрозмовників у внутрішніх розбірках", – написав він.

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