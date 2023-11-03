Шустер вважає, що люди хотіли говорити анонімно, щоб привернути увагу до проблем не піддаючи себе ризику.

Журналіст Саймон Шустер розповів, що для своєї скандальної статті в журналі Time, він спілкувався тільки з нинішніми радниками президента Володимира Зеленського.

"Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "колишніх співробітників" Офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні", - сказав він в коментарі УП.

Він нагадав, що Олексій Арестович не працює в Офісі президента з весни-літа 2022 року і додав, що тоді був останній раз, коли вони з ним розмовляли

Відео дня

Шустер вважає, що люди хотіли говорити анонімно, щоб привернути увагу до проблем не піддаючи себе ризику. Він розповів, що провів три тижні у Києві, зустрічався з великою кількістю людей і говорив про різні проблеми.

Журналіст зазначив, що не очікував такої суспільної реакції на статтю, і це стало для нього сюрпризом. Він наразі планує писати про складнощі контрнаступу та необхідність технологічного прориву для України.

Скандальна стаття у Time - деталі

30 жовтня журнал Time вийшов зі статтею про виклики, з якими Україна зіткнулася перед другою зимою під час повномасштабної війни. При цьому стаття побудована на інтерв'ю із Зеленським і на цитатах анонімних джерел. У тексті статті зазначається, що президент України відчуває себе зрадженим союзниками, але вірить у перемогу. Також йдеться про "втому від війни" та візит до США, після якого Зеленський нібито був "злий".

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що це "суб'єктивна точка зору конкретного журналіста" - Саймона Шустера. Згодом журналіст пообіцяв найближчим часом опублікувати нові статті.

Вас також можуть зацікавити новини: