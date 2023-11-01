Автор критичної статті про Зеленського в Time анонсував нові публікації.

Автор скандального матеріалу Time про ситуацію в Україні і президента Володимир Зеленський Саймон Шустер пообіцяв найближчим часом опублікувати нові статті.

"У найближчі тижні чекайте нових повідомлень, що більш глибоко висвітлюють військову стратегію України, її військову дипломатію і напруженість всередині команди Зеленського", - написав Саймон Шустер у Twitter.

Скандальний матеріал Time про ситуацію в Україні - деталі

30 жовтня журнал Time вийшов зі статтею про виклики, з якими Україна зіткнулася перед другою зимою під час повномасштабної війни. При цьому стаття побудована на інтерв'ю із Зеленським і на цитатах анонімних джерел.

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У тексті статті зазначається, що президент України відчуває себе зрадженим союзниками, але вірить у перемогу. Також йдеться про "втому від війни" та візит до США, після якого Зеленський нібито був "злий".

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що це "суб'єктивна точка зору конкретного журналіста" - Саймона Шустера. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив, що автор публікації спирався на "російські наративи". Він також стверджує, що в матеріалі написана нісенітниця, а "анонімними джерелами" з Офісу президента повинні зайнятися відповідні органи.

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