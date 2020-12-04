У НАЗК наголошують на тому, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков надіслав офіційний лист до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на законопроект № 4460-д щодо відповідальності за недостовірне декларування, який сьогодні ухвалила Верховна Рада.

Читайте такожРазумков: принциповим було повернути саме кримінальну відповідальність за брехню в деклараціяхЯк повідомляє прес-служба НАЗК, у листі Новіков зауважує, що цей законопроект не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають електронну декларацію або умисно не зазначають у ній недостовірні відомості.

В Нацагентстві пояснили, що таким чином ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками, тобто корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття.

"Переведення" зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно... У зв’язку з наведеним просимо застосувати до вказаногозЗакону право вето відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України", - наголосив Новіков.

У НАЗК також підкреслили, що позиція відомства лишається незмінною - за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№4460-д).

Законом Кримінальний кодекс доповнюється статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації".

Встановлюється, що умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, - карається штрафом від 2 тис. 500 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 тис. 500 до 51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: Антоніна Доломанжи