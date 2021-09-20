Голосування на виборах в одномандатному виборчому окрузі №184 на Херсонщині відбудуться 31 жовтня.

Партія "Слуга народу" висуває керівника Херсонської ОДА Сергія Козира кандидатом у народні депутати на проміжні вибори у виборчому окрузі №184.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що вже рік у цьому окрузі немає народного депутата, оскільки на місцевих виборах головою Херсонської міської ради був обраний Ігор Колихаєв, який після обрання склав повноваження депутата ВР.

Сергій Козир: що відомо

Читайте такожКривий Ріг прощається з мером, якого знайшли застреленим у заміському будинку (фото)Сергій Козир народився у 1984 році в Донецьку. Він закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "Розробка родовищ корисних копалин" та "Фінанси". Крім того, політик вивчав правознавство в Донецькому національному університеті.

Козир має серйозне шахтарське минуле. Він 15 років працював на шахтах ДТЕК, пройшовши шлях від гірничого майстра до в.о. директора шахти.

З вересня 2019 року обіймав керівні посади в Херсонській області, а 1 березня 2021 року став головою Херсонської ОДА.

Позачергові вибори в Україні

Ігор Колихаєв на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року був обраний Херсонським міським головою.

Центральна виборча комісія на 31 жовтня призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі №184 (Херсонська область).

ЦВК вже зареєструвала 11 кандидатів у народні депутати в окрузі № 184.

Крім того, вибори пройдуть в окрузі №197 (Черкаська область), бо нардепа Олександра Скічко, який представляв цей округ, указом президента від 29 січня був призначений головою Черкаської облдержадміністрації.

Також позачергові вибори пройдуть у Кривому Розі та Харкові через смерть обраних голів міст.

Автор: Надя Пришляк