Партія "Слуга народу" висуває керівника Херсонської ОДА Сергія Козира кандидатом у народні депутати на проміжні вибори у виборчому окрузі №184.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Він нагадав, що вже рік у цьому окрузі немає народного депутата, оскільки на місцевих виборах головою Херсонської міської ради був обраний Ігор Колихаєв, який після обрання склав повноваження депутата ВР.
Сергій Козир: що відомо
Читайте такожКривий Ріг прощається з мером, якого знайшли застреленим у заміському будинку (фото)Сергій Козир народився у 1984 році в Донецьку. Він закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "Розробка родовищ корисних копалин" та "Фінанси". Крім того, політик вивчав правознавство в Донецькому національному університеті.
Козир має серйозне шахтарське минуле. Він 15 років працював на шахтах ДТЕК, пройшовши шлях від гірничого майстра до в.о. директора шахти.
З вересня 2019 року обіймав керівні посади в Херсонській області, а 1 березня 2021 року став головою Херсонської ОДА.
Позачергові вибори в Україні
Ігор Колихаєв на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року був обраний Херсонським міським головою.
Центральна виборча комісія на 31 жовтня призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі №184 (Херсонська область).
ЦВК вже зареєструвала 11 кандидатів у народні депутати в окрузі № 184.
Крім того, вибори пройдуть в окрузі №197 (Черкаська область), бо нардепа Олександра Скічко, який представляв цей округ, указом президента від 29 січня був призначений головою Черкаської облдержадміністрації.
Також позачергові вибори пройдуть у Кривому Розі та Харкові через смерть обраних голів міст.