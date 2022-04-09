Він заявив, що президенту РФ властиве імперське мислення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

Звернення він зробив в ході виступу на передвиборчому мітингу Соціал-демократичної партії в Любеку, пише DW.

За словами Шольца, Путіну властиво імперське мислення, "відоме нам з XIX, XVIII, XVII та інших століть".

"Ти руйнуєш майбутнє своєї власної країни", - звернувся він на "ти" до російського президента.

Він закликав російського президента негайно припинити вогонь і вивести свої війська з України, нагадавши, що санкції Заходу вже сильно впливають на економічний розвиток Росії.

Також канцлер Німеччини запевнив Кремль у тому, що Берлін і далі передаватиме Україні оборонне озброєння.

Раніше Шольц повідомляв, що Німеччина веде конфіденційні переговори про гарантії для України.

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