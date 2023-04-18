Йдеться про сфери охорони здоров'я та про освіту.

Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив низку кадрових рішень та призначив деяким міністрам нових заступників.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Так, посаду заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції отримала Марина Слободніченко.

Також, за його інформацією, Кабмін призначив нового заступника міністра освіти і науки України. Ним став Денис Курбатов.

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Своєю чергою міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці зазначив, що Слободніченко є фахівцем у нормотворчій діяльності в сфері охорони здоров'я.

"Тривалий час працювала над адаптацією законодавства України до положень права Європейського Союзу. Глибоко розуміється на євроінтеграційних процесах та їх особливостях саме з точки зору зони відповідальності нашого міністерства… Впевнений, що Марина докладе максимум зусиль, аби цей рух був ще швидшим та ефективнішим", - зазначив він.

Призначення заступників міністрів - що передувало

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року Кабмін звільнив Олексія Яременка з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням.

28 березня Кабмін звільнив двох заступників міністра освіти та науки Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.

Зазначимо, що у березні Оксена Лісового призначили на посаду міністра освіти та науки замість його попередника Сергія Шкарлета.

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