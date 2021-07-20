На думку Саакашвілі, Росія в будь-якому випадку вчинила б агресію - з приводом або без приводу.

США просили Україну не давати збройну відсіч Росії під час анексії Криму у 2014 році.

Про це 19 липня розповів голова виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

На його думку, Росія в будь-якому випадку вчинила б агресію - з приводом або без приводу. І якби при владі залишився Віктор Янукович, українська територія була б окупована за легким сценарієм, переконаний Саакашвілі.

"Це б дуже полегшило Росії завдання. Тому що при легітимному президентові вона б робила що завгодно і на набагато більшій території", – вважає Саакашвілі.

Коли ж Росія напала на Крим і почала його окупацію, Захід, за словами політика, нібито просив Україну не починати стріляти, а шукати компроміс.

"Тиск був божевільний під час Криму. Дзвонив Джон Керрі (глава Державного департаменту США того часу – ред.) і говорив: "Не повторюйте такої ж дурниці, як Саакашвілі, не стріляйте". Добре, здали без пострілів, і що, тому Донбас не стався?"- підсумував Саакашвілі.

Окупація Криму: відповідальність за державну зраду

11 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким запроваджується можливість заочного кримінального переслідування осіб, які перебувають в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Офісі генпрокурора завдяки ухваленню цього закону до кінця року планують завершити основні "справи Майдану".

Вона пояснила, що закон також дозволить антикорупційним органам притягувати до відповідальності винних топ-корупціонерів часів президентства Віктора Януковича, дасть можливість пришвидшити розгляд кримінальних справ про події в Іловайську та Дебальцевому, стосовно ватажків "ЛНР/ДНР", а також щодо катувань у в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Своєю чергою, у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя наголосили, що цей закон розблоковує процес заочного слідства та заочного засудження у багатьох "кримських справах".

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Автор: Денис Прядко