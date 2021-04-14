Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє про зацікавленість США надавати Україні допомогу на тлі стягування російських військ до українських кордонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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"Я закликаю Росію поважати територіальну цілісність України. Ми налаштовані надавати допомогу Україні в її потребах у самообороні", - наголосив Остін.
Міністр оборони відзначив, що США вже надавали Україні матеріально-технічну підтримку у минулому і будуть намагатися продовжувати робити це у майбутньому.
За його словами, Сполучені Штати надавали Україні допомогу нелетального характеру і деякі види озброєння, а також відправляли військових інструкторів.
"І ми будемо прагнути продовжувати робити те саме у майбутньому, ґрунтуючих на потребах", - сказав Остін.
При цьому, що будуть вивчені варіанти надання допомоги Україні і запропоновані на розгляд президенту Джо Байдену.
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Міністр оборони висловив стурбованість у зв'язку з нарощуванням російських сил біля кордонів України, і запевнив, що ситуація на українському кордоні уважно відстежується.
Остін сказав, що США продовжують консультації з партнерами у зв'язку з цією ситуацією.
"Ми закликаємо Росію припинити її провокації і були більш відкритою стосовно цієї останньої діяльності", - наголосив Остін.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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