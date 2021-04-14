Міністр оборони США закликає Росію припинити провокації біля українського кордону.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє про зацікавленість США надавати Україні допомогу на тлі стягування російських військ до українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Я закликаю Росію поважати територіальну цілісність України. Ми налаштовані надавати допомогу Україні в її потребах у самообороні", - наголосив Остін.

Міністр оборони відзначив, що США вже надавали Україні матеріально-технічну підтримку у минулому і будуть намагатися продовжувати робити це у майбутньому.

За його словами, Сполучені Штати надавали Україні допомогу нелетального характеру і деякі види озброєння, а також відправляли військових інструкторів.

"І ми будемо прагнути продовжувати робити те саме у майбутньому, ґрунтуючих на потребах", - сказав Остін.

При цьому, що будуть вивчені варіанти надання допомоги Україні і запропоновані на розгляд президенту Джо Байдену.

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Міністр оборони висловив стурбованість у зв'язку з нарощуванням російських сил біля кордонів України, і запевнив, що ситуація на українському кордоні уважно відстежується.

Остін сказав, що США продовжують консультації з партнерами у зв'язку з цією ситуацією.

"Ми закликаємо Росію припинити її провокації і були більш відкритою стосовно цієї останньої діяльності", - наголосив Остін.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко