Посольство США відреагувало на підозру у держзраді народному депутатові, п’ятому президентові України Петру Порошенку.
Заяву опубліковано на сторінці диппредставництва в Twitter.
"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка", - зазначили в посольстві.
"Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - додали в американському диппредставництві.
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Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань очікує на Петра Порошенка в четвер, 23 грудня, для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Його адвокат раніше сповістив, що Порошенко не з'явиться на виклик до ДБР.
Підозра Петру Порошенку
17 грудня в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.
Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.
Читайте такожДати Пороху "вогню": чому "підозра Порошенку" ще не "справа Порошенка"У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутатові від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністрові енергетики Володимиру Демчишину.
20 грудня Петру Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.