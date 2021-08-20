До складу делегації увійшли тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та помічник міністра з міжнародних справ у міністерстві енергетики Ендрю Лайт.

Президентську делегацію США для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи з де окупації півострова очолила міністр енергетики Дженніфер Гренхольм.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Президент Джозеф Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації з метою відвідування у Києві саміту Кримської платформи та заходів з нагоди 30-річчя незалежності України 23-24 серпня", – йдеться у заяві.

Зокрема, очолить делегацію міністр з питань енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Читайте такожПрезидент Польщі відвідає Україну 23-24 серпняДо делегації увійшли тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та помічник міністра з міжнародних справ у міністерстві енергетики Ендрю Лайт.

Хто представлятиме США на Кримській платформі

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента України сьогодні заявили, що Сполучені Штати Америки можуть змінити свого представника, який приїде до Києва на саміт Кримської платформи з деокупації півострова.

Раніше йшлося про те, що президент Джо Байден не приїде до України, але США будуть представлені на саміті Кримської платформи особистим посланцем Байдена, міністром транспорту Пітером Буттіджеджом.

Установчий саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня у Києві.

Автор: Віталій Саєнко