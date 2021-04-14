За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова президентів США і РФ Байдена і Путіна.

У Кремлі назвали безпідставною стурбованість США у зв'язку з концентрацією російських військ біля кордонів України.

Читайте такожУ ЄС заговорили про нові санкції проти Росії за стягування військЯк передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Вся стурбованість, хоч би чия, включаючи США, у зв'язку з переміщеннями наших збройних сил на території Росії, ми вважаємо, є безпідставною», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи можна розраховувати на деескалацію напруженості на кордоні України за підсумками розмови очільників США і Росії.

«Вашингтон прекрасно може використовувати свій вплив на Київ з тим, щоб спонукати українців відмовитися від провокаційних дій», - додав він.

Розмова Байдена і Путіна

13 квітня за ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Під час розмови Байден, зокрема висловив стурбованість раптовим посиленням військових РФ в окупованому Криму та на кордоні з Україною.

Стягування військо РФ до українського кордону

На початку березня Росія зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times написала, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками й українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Роман Цимбалюк