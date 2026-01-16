ВАКС призначив заставу для Тимошенко у розмірі понад 33 млн гривень

Також суд визначив для лідерки "Батьківщини" ряд зобов’язань.

Вищий антикорупційний суд України вирішив застосувати до лідерки політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис грн. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні ВАКС сьогодні, 16 січня.

Суд зобов’язав лідерку "Батьківщини" здати закордонні паспорти, щоразу з’являтися до суду або Національного антикорупційного бюро в разі виклику, не виїздити з Києва та області без дозволу слідчих чи суду, не спілкуватися з рядом народних депутатів тощо.

Крім того, якщо Тимошенко не внесе заставу або порушить умови цієї міри запобіжного заходу, тоді відночно неї можуть застосувати більш суворіший захід.

Серед народних обранців, з ким Тимошенко слід утримуватися від спілкування, член фракції політичної партії "Слуга народу" Ігор Копитін і позафракційний депутат Дмитро Разумков.

Це рішення ВАКС щодо запобіжного заходу може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Перед тим, як суддя пішов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу, Тимошенко виступила із заключним словом.

Зокрема, лідерка "Батьківщини" вкотре заявила, що аудіозапис її розмови з нардепом Копитіним сфабриковано за допомогою сучасних технологій.

"І саме тому нам відмовили надати оригінал для проведення незалежної експертизи", - стверджувала Тимошенко.

Також вона сказала під час судового засідання, що не передавала кошти Копитіну.

"Жодної передачі не було. Я жодному депутату ніколи не давала грошей і не дам!", - наголосила Тимошенко.

На її переконання, "це замовна політична операція кукловодів НАБУ і САП".

Водночас, після оголошення судового рішення Тимошенко заявила:

"Людей на вулицях хапають, хапають інвалідів, хапають молодь, яка не досягла 25 років, практично влаштували в країні терор. Є ресурси є резерви по захисту країни на фронті".

На її думку, цими резервами є представники "НАБУ і САП, які мають піти в на війну".

При цьому, лідерка "Батьківщини" повідомила, що оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційній палаті ВАКС.

"Ми підемо в апеляцію і будемо доводити, що це політичне кілерство на передодні виборів", - заявила Тимошенко.

Як заявила Тимошенко, її кошти на рахунках є заблокованими. У цьому зв’язку, вона буде звертатися до друзів і колег за допомогою для внесення застави, якщо апеляційна інстанція залишить рішення ВАКС про заставу чинним.

Суд ухвалив задовільнити частково клопотання, зокрема, обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис грн. Ці кошти може внести як сама підозрювана, так і юридична або фізична особа впродовж 5 днів.

Суд зобов'язав Юлію Тимошенко прибувати за викликом суду і слідства, не виїздити за географічні межі Київської області, утриматися від спілкування з 66 нардепами, зокрема Ігорем Копитіним, Дмитром Разумковим, Анатолієм Остапенком, Павлом Сушком, Оленою Шуляк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, під час судового засідання сторона обвинувачення просила суд у якості запобіжного заходу визначити іншу суму застави. Зокрема, йшлося про заставу обсягом 50 мільйонів гривень. Також прокурор просив суд зобов'язати Тимошенко утримуватися від спілкування зі свідками (66 людей) та носити електронний засіб контролю.

Водночас, адвокати заявляли про неспівмірність суми застави в 50 млн гривень і розміру задекларованих коштів Тимошенко.

Своєю чергою, очільниця "Батьківщини" просила суд не обирати жодної міри запобіжного заходу щодо неї.

14 січня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Зокрема, за даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

13 січня пресслужба Національного антикорупційного бюро розповіла, що керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України викрили на підкупі нардепів за голосування щодо конкретних законопроєктів.

