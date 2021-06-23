Депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко заперечує, що літак з пасажирами рейсу «Київ-Ужгород» затримали через нього.
Про це Тищенко написав у Facebook.
Депутат посилається на прикордонників, які заявили у коментарі журналістам, що затримок повітряного судна начебто не було, а в Ужгород прибули на 10 хвилин раніше.
«Дивовижно, але рейс Київ-Ужгород затримали не через мене. Ще додали, що затримки траплялися й раніше. А прилетіли ми взагалі на 10 хвилин раніше. Так і хочеться запитати, як у тому фільмі… «А фортецю теж я зруйнував?» Передаю вітання усім журналістам нашої країни, які й вдень і вночі думають про мене», – написав «слуга».
Вранці 23 червня журналіст Віталій Глагола у Telegram опублікував відео, на якому Тищенко позує на камеру свого мобільного в аеропорту у Києві. Через що літак до Ужгорода затримали.
До літака «слуга» під’їхав, за словами Глаголи, не з усіма громадянами, а в автомобілі прикордонників.
Користувачі у мережі на вчинок Тищенка відреагували блискавично. Депутата прозвали «клоуном» та іронічно – «господарем життя».
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