Дипломат зазначив, що Блінкен є професіоналом.

Кандидат на посаду державного секретаря США Тоні Блінкен добре знає ситуацію в Україні і чітко усвідомлює, що проблеми на Донбасі й у Криму пов'язані із воєнною агресією Росії.

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Про це заявив екс-посол України у США Олександр Моцик в ефірі телеканалу «Україна 24». Він зазначив, що Блінкен є професіоналом.

«Я з ним добре знайомий. Це дуже професійна людина. Він пройшов потужну професійну школу у Держдепартаменті, знає добре світ, основні проблеми світу. Він професіонал. Добре знає і Україну, бував з візитами в нашій країні», - заявив дипломат.

Він також наголосив, що Блінкен розуміється на питанні російської агресії в Україні.

«Він, що дуже важливо, знає ситуацію в Україні, яка є у зв’язку з російською агресією – що це не внутрішній конфлікт, що це чиста агресія Росії. Він підтримує територіальну цілісність, суверенітет України, виступає за те, щоб Росія вивела свої війська з України, щоб передала Україні кордон», - зазначив Моцик.

Вибори президента США-2020

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.

Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.

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Автор: Андрій Василюк