Трампу запропонували виступити у Верховній Раді

Він сказав, що може піти на це заради порятунку життів.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дональда Трампа запитали, чи планує він їхати в Україну, якщо йому вдасться знайти угоду про припинення війни, передає Skynews.

"Ми цього не очікуємо. Ми хотіли б укласти угоду, але не обов’язково їхати", - спочатку відповів він.

Однак згодом додав, що не виключає такого виступу:

"Я запропонував піти та виступити перед їхнім парламентом. Якщо це допоможе. Я не знаю, чи допоможе це. Я думаю, що це, ймовірно, допоможе, але я навіть не знаю".

Потім Володимир Зеленський втрутився та сказав Трампу, що його будуть раді бачити в Україні, якщо він захоче приїхати.

"Я не впевнений, що це справді буде необхідно. Але якщо це допоможе врятувати 25 000 життів на місяць, або скільки б там не було, я точно буду готовий це зробити", – відповів Трамп.

Переговори у Флориді – останні новини

Нагадаємо, що переговори Володимира Зеленського із Дональдом Трампом завершилися у Флориді, де тривали понад дві години в резиденції Трампа Мар-а-Лаго. За словами президента Зеленського, вони узгодили усі 20 пунктів мирного плану, напрацьованого за участі українських та європейських посадовців. Команди продовжать працювати.

Не вирішеним залишилося питання українського Донбасу, який Росія не змогла окупувати, але вимагає передати їй контроль над територіями без бою. Трамп додав, що Росія спробує захопити ще більше територій у найближчі місяці.

Також Трамп сказав, що Росія "буде допомагати у відбудові України". Зокрема, за його словами, російська влада пропонуватиме знову почати торгівлю енергоносіями і ціни на них будуть "дуже низькими".

