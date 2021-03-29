Президент Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Охорона не допустила звільнених указом президента з посад суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у будівлю суду.

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у Конституційному суді України.

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28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Тупицький оскаржував цей указ у Верховному суді. 26 лютого 2021 р. Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

Наприкінці січня 2021 року Тупицький закликав президента скликати засідання РНБО через дії працівників УДО, які не пропускають його до будівлі КС. Він назвав це "блокуванням роботи" КС.

27 березня 2021 року Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна «особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України».

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Автор: Дмитро Хилюк