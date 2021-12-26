Запровадження онлайн-процедур стосуватиметься і чоловіків.

Міністерство оборони розробляє порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов'язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків - цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому", - заявив він.

За словами Залужного, упродовж наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, "щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним".

Він також додав, що планують ввести перехідну норму, яка стосується зборів (навчань) військовозобов'язаних, а саме: на навчання жінки йтимуть винятково за бажанням.

"По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине - Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є у країні та можуть у крайньому разі долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю", - пояснив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ № 313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

Читайте такожЧи братимуть на військовий облік вагітних і жінок з дітьми: в Міноборони пояснилиДо переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмісток, музиканток, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерок та багатьох інших. Згодом Міноборони обіцяло уточнити перелік професій.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

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