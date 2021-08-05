Вранці стало відомо про вихід усіх франківських депутатів з лав партії.

У партії "Голос" прокоментували вихід усього складу Івано-Франківського осередку з лав політсили.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В "Голосі" нагадали, що партія починалася як проект однієї людини, до якого з часом долучалися різноманітні групи людей.

Вихід депутатів з політсили вважають очевидною річчю з огляду на різні політичні погляди.

Читайте такожУ "Голосі" впевнені, що ніхто з фракції виходити не буде"Зараз йде процес ідеологічної та організаційної кристалізації. Ми будуємо ліберальну політичну силу в самому глибокому розумінні контексту лібералізму – і тому природно, що одні люди відходять від партійного будівництва, інші долучаються. Хтось прагне консерватизму, хтось тяжіє до християнської етики, в когось високий рівень нетерпимості до певних проявів свободи. Люди всі дуже різні й це природно", – пояснили журналістам у прес-службі.

У партії наголосили на важливості спільних ідеологічних принципів, а не "спільних патріотичних емоціях".

Рішення франківських партійців поважають та дякують їм за роботу.

"І далі йдемо паралельними маршрутами", – додали в "Голосі".

Що трапилось

Слідом за вінницькими депутатами, які ще в червні оголосили про вихід з партії "Голос", аналогічне рішення ухвалили й члени Івано-Франківського осередку 5 серпня.

Своє рішення вони пояснили тим, що голова партії Кіра Рудик і її близьке оточення "вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми".

Конфлікт у партії "Голос": що відомо

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Пізніше цього дня, на прес-конференції за результатами з'їзду партії, голова партії "Голос", народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик повідомила, що на з'їзді партії було ухвалене рішення про виключення з лав партії 7 членів, які є народними депутатами. Це Устінова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровська, Лозинський та Цабаль.

З березня 2020 року партію "Голос" очолює народний депутат Кіра Рудик. Вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

Автор: Яна Ставська