У Києві у вівторок, 9 березня, стартує робота З'їзду суддів України, на якому планують призначити кількох суддів Вищу раду правосуддя та суддю Конституційного Суду.

Читайте такожУ Києві протестували проти суддівського з'їзду – там хочуть обрати суддю КСУ (фото, відео)

Під стінами Президент-готелю, де проходить з'їзд, зібралася акція протесту. Про це передає "Капітал".

Демонстранти прийшли з плакатами "У своїй хаті своя правда", "Посли, go home", "Ні Семипосольщині", "Незалежній державі — незалежний суд".

На думку активістів, посли G7 порушують дипломатичний протокол, втручаючись у внутрішні справи України, зокрема, визначаючи параметри судової реформи й вимагаючи дати іноземцям право брати участь у формуванні керівних суддівських органів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН