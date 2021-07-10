Зустріч була неформальною - президент України і лідер білоруської опозиції були учасниками одного заходу.

Президент України Володимир Зеленський і лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська провели неформальну зустріч у Вільнюсі.

Як передає "РБК-Україна", подробиці зустрічі розкрив глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, зустріч пройшла на одному з протокольних заходів Конференції реформ в Україні. Тихановська, як і Зеленський, була однією з його учасників.

"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щиро і послідовно в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - зазначив Кулеба.

Раніше український Уряд схвалив санкції щодо 52 громадян Білорусі. Серед підсанкційних білорусів виявився син Олександра Лукашенка. До цього четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка запровадив Європейський Союз.

До цього Кулеба заявив, що в ситуації з Білоруссю Україна знайшла баланс між цінностями та економікою, але акценти можуть змінюватися.

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Автор: Юрій Годован