В Альянсі попереджають Росію, що відносини України і НАТО - це безпосередня справа України і усіх 30 країн-членів Альянсу, а не РФ.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликають Російську Федерацію до негайного зниження напруження на кордоні України і до виведення військ.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради Альянсу.

"Ми серйозно стурбовані значним, неспровокованим і необґрунтованим російським воєнним нарощенням на кордонах України в останні місяці, і ми відкидаємо хибні російські твердження про провокації з боку України і НАТО. Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, обирати дипломатичні засоби і дотримуватися її міжнародних зобов'язань щодо відкритості у військовій діяльності", - йдеться у заяві.

Також сказано, що в НАТО серйозно оцінюють наслідки поточної ситуації для безпеки Альянсу.

Читайте такожЄвропарламент закликав відключити РФ від SWIFT, якщо та піде наступом на Україну"Ми завжди відповідатимемо рішучим чином на будь-яке погіршення обстановки для нашої безпеки, в тому числі завдяки зміцненню нашої політики колективної оборони за необхідності", - сказано у заяві.

У зв'язку з цим, в Альянсі приймуть усі необхідні заходи для забезпечення безпеки і оборони усіх країн-членів НАТО.

"Будь-яка подальша агресія проти України буде мати величезні наслідки і дорого обійдеться", - наголошується у заяві.

При цьому, НАТО продовжить тісно координувати дії з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, в тому числі Євросоюзом.

"Ми знову повторюємо нашу підтримку для територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і закликаємо Росію вивести її сили з України у відповідності з міжнародними зобов'язаннями і обіцянками. Ми підтримуємо право усіх країн ухвалювати рішення стосовно їхнього майбутнього і закордонної політики вільно від зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною - це справа лише України і 30 країн-членів НАТО. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби розірвати безпеку Альянсу", - наголошується у заяві.

Довідка УНІАН. Північноатлантична рада – це найвищий політичний орган, що ухвалює рішення в НАТО. Вона наглядає за політичним і військовим процесом, пов’язаним з питаннями безпеки, що впливають на Альянс загалом. До складу Ради входять по одному представнику кожної з держав НАТО, які проводять засідання для обговорення політики або оперативних питань, що потребують колективних рішень, забезпечуючи форум для широкомасштабних консультацій між державами – членами з усіх аспектів, що впливають на мир і безпеку в їхніх країнах.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Віталій Саєнко