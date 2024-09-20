Безугла може очолити якийсь підкомітет, розповів очільник комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

У парламентському комітеті з питань зовнішньої політики готуються до роботи з переведеною туди народним депутатом Мар’яною Безуглою і шукають "можливість, яка б враховувала її досвід".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, якої він очікує роботи від Безуглої в своєму комітеті, і чи може вона очолити якийсь конкретний напрямок, Мережко зауважив, що намагається створити нормальні робочі умови для кожного члена комітету.

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"Вступна розмова з Мар’яною Володимирівною у мене була. У нас практично кожен член комітету очолює якийсь підкомітет… З огляду на те, які його інтереси. Тобто ми шукаємо якусь можливість, яка б враховувала її досвід, - там, де вона може бути корисною. Наприклад, це можуть бути якісь питання, пов’язані, на межі, скажімо так, зовнішньої політики і військово-технічної допомоги", - зазначив Мережко.

Так, можливо, Безугла "очолить підкомітет, який буде займатися такими питаннями". "Кожен має право на самореалізацію. Це депутат, він представляє інтереси, у нього є свої виборці. І треба шукати якийсь конструктивний варіант", - сказав депутат.

На уточнення, чи зараз є якийсь підкомітет без очільника, це він створюватиметься під Безуглу, Мережко пояснив, що кожен член комітету сам пропонує створити якийсь підкомітет.

Також на запитання щодо того, що в комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безугла критикувала військове керівництво, тож чи очікує він, що в його комітеті Безугла критикуватиме Міністерство закордонних справ, Мережко зазначив, що очікувань таких не має.

"Я ставлюся з повагою навіть до тієї думки, з якою я не погоджуюся. Але я вірю в те, що кожна людина, кожен депутат має право на власну думку. В тому числі на критику. Разом з тим, я є прихильником, радше, знаєте, такої доброзичливої критики і конструктивної критики", - сказав він і додав, що не бачить підстав критикувати МЗС.

Крім того, на запитання, чи не боїться він критики Безуглою його самого, оскільки вона критикувала голову свого попереднього комітету, Мережко зауважив, що готовий до критики.

"Якщо є конкретні претензії до моєї роботи, - я готовий і почути, і готовий до діалогу. І взагалі вважаю, що це нормальне, здорове явище - критика", - зазначив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Мар’яна Безугла відома, зокрема своїми заявами "проти" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Далі вона критикувала Олександра Сирського, який змінив Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ.

19 вересня Верховна Рада звільнила Безуглу з посади заступниці голови комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. Її перевели у члени комітету з питань зовнішньої політики. Голова ВР Руслан Стефанчук висловив сподівання, що після переведення для роботи в інший парламентський комітет Безугла "зможе себе реалізувати".

Сама ж Безугла зауважила, що це був "за власною заявою перехід" до іншого комітету. Також вона висловила думку, що комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до складу якого вона входила, - вже "труп", і "великих проектів" там вже немає.

Безугла також зазначила, що у неї "залишається допуск до державної таємниці того ж рівня". "Також я кооперуюся з рядом тимчасових слідчих і спеціальних комісій для того, щоб продовжувати роботу", - додала парламентар.

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