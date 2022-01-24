У Франції взяли до відома рішення США щодо від'їзду неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей.

У Посольстві Франції прокоментували можливу евакуацію дипломатів і членів їхніх родин з України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві Франції в Україні.

"Ми взяли до відома повідомлення Сполучених Штатів щодо репатріації неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей. В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати", - зазначили в посольстві.

"Ми продовжуємо стежити за розвитком подій з максимальною пильністю. Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації у сфері безпеки", - заявили французькі дипломати.

Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві. Зазначається, що таке рішення ухвалили через загрозу військових дій Росії.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Читайте такожУ Зеленського прокоментували від'їзд співробітників посольств з УкраїниВіце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Також Австралія закликає своїх громадян негайно покинути Україну і вже почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.

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