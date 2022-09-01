Олексій Данилов зазначив, що Москві ще треба буде виплачувати репарації українцям.

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії "є ресурси для того, щоб завершити війну в Україні перемогою". У відповідь Секретар Ради національної оборони і безпеки України Олексій Данилов зазначив, що Москві має вистачити тільки одного ресурсу – для виплати репарацій Україні.

Про це секретар РНБО написав у своєму мікроблозі Twitter

Він порадив росіянам економити ресурси для виплати репарацій українцям за знищену інфраструктуру, поховання російських солдатів і для майбутнього процесу в Міжнародному кримінальному суді.

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"Валентині Матвієнко. "Рабі, підніжці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам'ятати: Росії повинно вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що єдиний можливий територіальний компроміс з Росією-це вихід України на кордони 1991 року. ЗСУ будуть послідовно звільняти всі захоплені території, включаючи Крим.

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