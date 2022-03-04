Вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.

Комітет Сейму з закордонних справ у відповідь на різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні унаслідок вторгнення Росії, а також враховуючи ризики захоплення терористами ядерних об’єктів, рекомендував забезпечити негайні заходи з відкриття "зелених коридорів" і закрити небо над Україною.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Сейму Литовської Республіки.

У своїй заяві Комітет закликав підтримати закриття неба над Україною над цими гуманітарними коридорами і ядерними об’єктами.

"Міжнародна спільнота та ООН повинні затвердити всі необхідні заходи з забезпечення евакуації військовополонених, використовуючи існуючі механізми для вирішення таких ситуацій, як миротворці ООН. Ми також не можемо ігнорувати потенційну загрозу для Європи в цілому, яку створюють божевільні дії окупаційних сил на стратегічних ядерних об’єктах та в їхніх межах в Україні. Комітет бачить єдиний спосіб забезпечити безпеку українського народу та Європи й оголосити заборону на польоти над цими гуманітарними коридорами і ядерними об’єктами", - зазначила глава Комітету Лайма Андрікене.

У Вільнюсі звернули увагу на характер атаки Запорізької АЕС: Росія завдавала точних ударів по найнебезпечніших місцях електростанції, коли радіація могла сягнути навіть регіонів Росії та всієї Європи у разі вибуху.

Таким чином, країни сьогодні повинні скоординувати свої дії й протидіяти міжнародній агресії Росії.

В ухваленій заяві Комітет також закликав уряди членів Євросоюзу проявити солідарність й політичну підтримку у наданні Україні статусу кандидата вступу до ЄС.

Атака на Запорізьку АЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації.

Також повідомляється, що енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців".

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.