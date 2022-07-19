Арахамія натякнув про її можливе призначення "на дипломатичному фронті".

Ірина Венедіктова залишається в команді.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram, коментуючи рішення ВР щодо звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора України.

"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального Прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі",- пише він.

Арахамія переконує, що Венедіктова "залишається в команді". "Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками.

Як писав УНІАН, у вівторок, 19 липня, Верховна Рада України ухвалила рішення щодо звільнення Ірини Венедіктової з посади очільниці Офісу генпрокурора.

Венедіктова обіймала цю посаду з 17 березня 2020 року, перед цим очолювала парламентський комітет з правової політики як депутатка від "Слуги народу" та була директоркою Держбюро розслідувань (2019-2020 роки).

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