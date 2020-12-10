Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі потрібне для можливості представників України продовжувати переговори з врегулювання.
Про це він повідомив в колонці для інтернет-видання «Українська правда».
Читайте такожКравчук пояснив свою пропозицію відключити Росію від системи SWIFT
«У Верховну Раду внесли законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України. Цей процес щорічного продовження відбувається ще з 2014-го», - відзначив Єрмак.
За його словами, це рішення потрібне, щоб «наші представники на переговорах могли продовжити роботу».
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня депутати від «Слуги народу» внесли до Верховної Ради законопроект №4467, який має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року.
Закон про особливий статус ОРДЛО
- 6 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.
- Передбачалося, що закон діятиме на три роки. Потім його чинність щороку продовжували.
- Згідно із законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і «держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей».
- Відповідно до закону, в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачається здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України, а також запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.
- Документом передбачено, що держава гарантує право використання російської чи іншої мови «в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність».
- Згідно із законом, держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Закон передбачає «можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою тощо».
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram