За словами Єрмака, цей процес щорічного продовження відбувається ще з 2014 року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі потрібне для можливості представників України продовжувати переговори з врегулювання.

Про це він повідомив в колонці для інтернет-видання «Українська правда».

Читайте такожКравчук пояснив свою пропозицію відключити Росію від системи SWIFT

«У Верховну Раду внесли законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України. Цей процес щорічного продовження відбувається ще з 2014-го», - відзначив Єрмак.

За його словами, це рішення потрібне, щоб «наші представники на переговорах могли продовжити роботу».

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня депутати від «Слуги народу» внесли до Верховної Ради законопроект №4467, який має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року.

Закон про особливий статус ОРДЛО

6 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.

Передбачалося, що закон діятиме на три роки. Потім його чинність щороку продовжували.

Згідно із законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і «держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей».

Відповідно до закону, в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачається здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України, а також запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Документом передбачено, що держава гарантує право використання російської чи іншої мови «в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність».

Згідно із законом, держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Закон передбачає «можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою тощо».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров