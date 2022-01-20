Офіс президента отримує дані від західних партнерів та розвідки у щоденному режимі.

В Офісі президента переконують, що розуміють реальну загрозу агресії з боку Російської Федерації, але не хочуть сіяти паніку у суспільстві.

Про це повідомляє "Українська правда" у Telegram з посиланням на джерела.

Як розповіли джерела видання в найближчому оточенні Зеленського, Офіс президента отримує дані від західних партнерів та розвідки у щоденному режимі. В ОП постійно аналізують різні, навіть найменш реальні, сценарії ймовірного нападу РФ.

"Але ми уже жили в ситуації, коли щодня нам кричали, що от завтра-завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалось. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку. Наша сила в стабільності, стабільності економіки, гривні й так далі", - повідомило джерело з ОП.

Читайте такожЛатвія готова надати Україні нове озброєнняУ Зеленського також повідомили, що просять на всіх міжнародних зустрічах у партнерів не нагнітати даремно ситуацію, щоб не створювати в Україні паніку, бо "якщо люди побіжать знімати долари та змітати все з полиць магазинів, то ніякого вторгнення не треба буде".

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Читайте такожКулеба: Україна не платитиме кров'ю за нездатність Заходу швидко реагувати на агресію РФЗгодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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