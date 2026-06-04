Відкриття переговорів про вступ у ЄС: Сибіга прокоментував зміну позиції Угорщини

В історії українсько-угорських відносинах відкривається нова сторінка.

Україна рухається вперед із рішенням про відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сигіба, повідомляє МЗС в Telegram. Міністр подякував головуванню Кіпру за лідерство у просуванні процесу вступу України до Євросоюзу, а також усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку.

"Також ціную конструктивну взаємодію з боку Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах - сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед", - наголосив Сибіга.

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Рішення Угорщини

Як повідомлялося, раніше видання Financial Times зазначило, що Угорщина скасувала майже півторарічне вето на просування переговорів про вступ України до ЄС. Так, новий уряд країни дав зрозуміти, що дозволить початок офіційних переговорів про вступ для України.

Зауважується, що різка зміна позиції Угорщини відбулася наприкінці зустрічі послів ЄС у Брюсселі, що спричинило поспіх у технічних процесах, необхідних для підготовки до формального відкриття першого кластера переговорів до 15 червня.

Крім того, як написало видання Politico, загальна позиція ЄС щодо кластера, ймовірно, буде офіційно затверджена наступного тижня, що відкриє шлях для міжурядових конференцій з Україною 15 червня в Люксембурзі, де переговори про вступ можуть офіційно перейти до наступного етапу.

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