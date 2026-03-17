Вперше в історії Україна отримала повний пакет умов для вступу до Євросоюзу, - Свириденко

Українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови для вступу за трьома фінальними переговорними кластерами.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Зазначається, що йдеться про кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", кластер 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості"".

"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії", - написала очільниця уряду.

Відео дня

Вона нагадала,що в кінці 2025 року українська влада отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", - прокоментувала Свириденко.

Вона запевнила, що уряд продовжить виконувати умови вступу, зокрема запроваджуватиме реформи, по які звітуватиме перед владою Євросоюзу.

Вступ України в Євросоюз

Вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, але в багатьох європейських столицях цю дату вважають нереалістичною.

25 лютого видання Politico повідомлло, що Україна вважає проміжок між двома ключовими європейськими виборами найкращим часом для вступу. Зокрема, Україна бачить вузьке вікно можливостей для вступу до Євросоюзу між виборами в Угорщині в квітні цього року і президентськими виборами у Франції в квітні 2027 року.

