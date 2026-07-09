Несподівана зміна позиції Трампа щодо України заспокоїла союзників по НАТО, - FT

Новий тон вселив у європейських союзників обережний оптимізм щодо того, що мінливий лідер Америки зробив значний крок на користь Києва.

Для європейських лідерів НАТО довгий перелік претензій Дональда Трампа до альянсу на саміті в Туреччині цього тижня навряд чи став несподіванкою. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що зміна позиції Трампа щодо Анкари - від відкритої критики Володимира Зеленського до дозволу українському лідеру виробляти американську зброю - стала найяскравішим моментом саміту лідерів НАТО в Туреччині.

Новий тон вселив у європейських союзників обережний оптимізм щодо того, що мінливий лідер Америки здійснив значний зсув на користь Києва.

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"Усе відносно просто. Трамп любить переможців. А Україна останнім часом почала перемагати", - сказав один із дипломатів НАТО.

Посилюючи суспільне невдоволення, Трамп використав зустріч із головою НАТО Марком Рютте, щоб обрушитися з критикою на Іспанію та розкритикувати Велику Британію, Німеччину й Італію за те, що вони не підтримали його війну з Іраном.

Як змінювався тон Трампа

Важливо, що настрій американського президента змінювався з кожною годиною, мабуть, під впливом похвали Рютте про те, що його "керівництво перетворює цей альянс".

При цьому Ердоган зробив усе можливе, щоб допомогти. На закритій зустрічі всіх 32 лідерів турецький президент подарував присутнім револьвери з монограмою - разом із патронами.

Трамп вийшов із переговорної кімнати й похвалив "величезну любов", що панувала в залі.

Зазначається, що саме теплі слова американського лідера на адресу України, сказані ним поруч із Зеленським, стали найнесподіванішим моментом і приємно здивували європейські делегації.

Це різко контрастувало з бурхливою зустріччю лідерів у Білому домі в лютому 2025 року, коли Трамп накинувся на Зеленського, звинувативши його в невдячності та заявивши, що в нього "немає козирів".

"Важко повірити, правда, від Овального кабінету до сьогоднішнього дня… Я думаю, у нас склалися дуже добрі стосунки. Це буде початком… І знаєте, у країни [України] велике майбутнє", - сказав Трамп Зеленському в Анкарі

Тепер США навіть готові надати Києву ліцензію на виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot - найважливішого засобу оборони в умовах посилення бомбардувань України. Орісія Луцевич, заступниця директора програми з питань Росії та Євразії в Chatham House, заявила:

"Серйозна загроза з боку Росії у вигляді балістичних ракет може з часом бути нейтралізована, якщо Україні нададуть ліцензії на використання ракет Patriot. Трамп може піти на цей крок, щоб змінити розрахунки Путіна, який вважає, що може нескінченно знищувати Україну, і змусити його припинити війну. Саме доступ України до американських військових можливостей у великих масштабах дійсно лякає Росію".

Що кажуть у НАТО

Офіційні особи повідомили, що сподіваються, що це свідчить про стійку зміну в підтримці Києва з боку США та посилення тиску на Росію.

"Трампа поінформували про те, що Україна наразі перехоплює ініціативу у війні. Йому здається, що Путін відхилив вигідну угоду і тепер перебуває у скрутному становищі через перевагу України в технологіях безпілотників середньої та великої дальності", - сказала Луцевич.

Трамп заявив журналістам, що поговорить із Путіним у середу ввечері, зазначивши, що, на його думку, умови російського лідера щодо припинення війни "змінюються".

За словами чиновників, обізнаних із ходом переговорів лідерів, новий тон також допоміг європейцям не звертати уваги на інші гострі зауваження президента. Трамп "чітко" висловив підтримку США Україні та розглядав додаткові кроки, щоб допомогти Києву прорватися на полі бою. Один із чиновників сказав:

"Він поводився гідно й серйозно в залі".

Саміт, що відбувався в умовах воєнного часу й розпочався з чергового гніву Трампа на адресу Європи, завершився на оптимістичній ноті, заявили інші лідери.

Заяви Трампа

Трамп, який 53 рази публічно обіцяв покласти край війні в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, зізнався, що більше не має чіткого терміну для завершення російсько-української війни.

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